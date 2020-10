Enfermo y en la ruina: Sin empleo en Televisa y TV Azteca, famoso actor vende tenis para sobrevivir

Ciudad de México.- El comediante Ricardo Hill continúa pasándola mal durante esta pandemia, pues le trajo una dura crisis económica y falta de trabajo, al grado de que ha recurrido a drásticas medidas para sobrevivir.

Hill, quien fue un actor recurrente dentro de la barra cómica de Televisa, es conocido por imitar al periodista Joaquín López-Dóriga y participar en programas como La Parodia, La Hora Pico y El privilegio de mandar. Pese a esto, con el tiempo dejó de ser llamado a la televisora y perdió su trabajo.

Aunque también participó en algunos programas de TV Azteca como Ponle de Noche, tampoco se quedó con algún proyecto en el Ajusco, ya que este fue cancelado hace unos meses

El actor enfermó debido a su tabaquismo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y luego fue diagnosticado con enfisema pulmonar.

Al verse desempleado y sin ahorros, cayó en una profunda ansiedad y depresión, misma que ha acarreado desde 2017, cuando durante el terremoto de la CDMX, el departamento en el que vivía resultó afectado.

Hace algunos meses, Ricardo reveló que prácticamente quedó en el olvido, ya que ni Televisa ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo habrían apoyado. Ha logrado sobrevivir gracias a algunos amigos que lo han ayudado a pagar algunas cuentas. Incluso, tuvo que vender su vehículo y ahora tiene que viajar en transporte público.

Debido a su desesperada situación, el comediante suplica por trabajo en la televisión. Aunque acaba de aparecer en un capítulo de Como dice el dicho, no es suficiente por lo que ahora empezó a vender cubrebocas, geles, desinfectantes y hasta tenis.

El actor así confesó que vende por Internet para sobrevivir en entrevista para TVyNovelas:

Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes... Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero".

Al ser cuestionado sobre cuánto lleva sin generar ingresos, dijo:

Desde el principio de la pandemia: marzo, abril y mayo, pero me ayudaron mis amigos comediantes y otros que no lo son. Fueron muchas personas; si me olvido de una, imagínense. No tengo la lista. Gente de las redes también me ayudó, así que no padecí mucho, pero ahorita sí".

Confesó que su estado de ánimo no es el mejor, ya que lo deprime mucho la falta de proyectos, pero no ha acudido a un profesional por falta de dinero.

El estado de ánimo me sube y me baja, porque yo estaba acostumbrado a andar en friega todos los días, y ahora no, y eso me enoja... Eso de estar inactivo me molesta; yo era de los que trabajaban diario en teatro, shows, tele, doblaje, pero ahora está muy flojo todo".

Finalmente, reflexionó sobre sus hábitos financieros, ya que asegura que se arrepiente de no haber ahorrado.

Hay que ahorrar para la próxima, para las vacas flacas como esta. La verdad, no he sido una gente ahorrativa".

Actualmente, también ofrece a través de redes algunos espectáculos para que lo contraten. La ha pasado tan mal, que planea dar una conferencia acerca de su "tortura", como se refiere a la crisis por coronavirus.

Fuente: TVyNovelas e Instagram @ricardohill7