Julián Gil: Manda mensaje a Marjorie de Sousa y asegura que su hijo es huérfano de un padre vivo

Ciudad de México.- Tras regresar a México, el actor Julián Gil, dio su primer entrevista y confesó con los papeles en la mano, que su expareja, Marjorie de Sousa se quedó con la patria potestad de Matías Gregorio, el hijo que ambos tienen en común.

Durante la entrevista en el programa Hoy de la cadena Televisa, Gil contó con gran dolor que lo han alejado completamente de Matías y que el pequeño es huérfano de un padre vivo.

“Como hemos dicho, Matías es hoy en día huérfano de un padre vivo, yo estoy vivo y yo siempre he querido fungir como padre, un padre presente, a mí se me ha desvinculado completamente del niño, de su vida, desde su crianza”.

El actor también explicó que postura tenía ante una posible apelación de esta sentencia. Sin embargo, el lo considera innecesario porque Sousa se puede comunicar con el cuando quiera y el se presentaría.

Julián también comentó que no tenía ni un inconveniente con seguir pagando la pensión, además envió un fuerte mensaje a la madre de su hijo.

Me podrán quitar la patria potestad, me podrán quitar el derecho de verlo y a él le están quitando ese derecho, pero lo que no le van a poder quitar a él es la sangre que le corre por las venas, que es mi sangre… eso no se lo van poder quitar jamás”.