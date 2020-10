¡La defiende! Cynthia Klitbo respalda a Irina Baeva en medio de las críticas

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Cynthia Klitbo, expresó el cariño que siente por su amiga y colega, Irina Baeva, y la defendió de las críticas a las que ha se ha tenido que enfrentar por su romance con Gabriel Soto.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la exintérprete de Televisa mencionó que apoya a la rusa en su relación con Gabriel, incluso, se mostró en contra de que cataloguen como una "robamaridos" a su excompañera.

Me gusta su relación con Gabriel Soto, además, Gabriel Soto no es una cosa que te intercambies, nadie le roba nada a nadie, lo que es tuyo no se va", comentó la protagonista de telenovelas.