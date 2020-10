"No me dejas": Maribel Guardia le reclama en 'Hoy' a Raúl Araiza por esto

Ciudad de México.- La guapa conductora y cantante, Maribel Guardia, en pleno programa en vivo de Hoy le ha hecho un reclamo a su compañero del matutino de Televisa, Raúl 'El Negro' Araiza, por no haberla dejado terminar de hablar.

Durante la dinámica, 'Hoy Con Cubrebocas', los conductores forman una familia y al estilo del teléfono descompuesto le dicen la frase que entendió le dijo el anterior.

No, yo le dije ojos de sapo, ancas de rana, y ya no pude decirle más porque tu no me dejas terminar... Yo iba a decirle ojos de sapo, ancas de rana este Halloween me disfrazó con Mariana y ya ay ya", se quejó Maribel.