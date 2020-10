Nuevo galán de Chiquis Rivera le responde a Lorenzo Méndez: "Ni lo conozco"

Estados Unidos.- El empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo, tuvo la oportunidad de responder a las declaraciones de Lorenzo Méndez, quien afirmó que no respondió a sus mensajes cuando le cuestionó su romance con Chiquis Rivera.

Durante una entrevista para el matutino Un Nuevo Día, el nuevo galán de la hija de Jenni Rivera se sinceró y comentó que sí respondió a los mensajes de Méndez, incluso, mencionó que no tiene problemas con mostrar las pruebas.

No me voy a prestar a este jueguito, pero tengo las pruebas, me manda dos mensajes, se los conteste, y de ahí me bloquea".

Posteriormente, el restaurantero, no dudó en hacer menos al ex vocalista de La Original Banda el Limón asegurando:

No lo conozco, nunca lo he visto en persona, no sabía quién era antes de que me preguntara Chiquis, te lo puedo asegurar, nunca lo había visto, es más, no sabía quién era él, ni sabía que era marido de Chiquis, yo dejé de ver a Chiquis hace muchos años".