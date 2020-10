Tábata Jalil alegra el viernes y deleita a todo TV Azteca con coqueta falda en 'VLA'

View this post on Instagram

@tabatajaliloficial nos trajo un reportaje su00faper inspirador y emotivo u00a1100 mujeres sobrevivientes al cu00e1ncer de mama fueron apapachadas por @yared_master ud83dude4fud83cudffb! Sigue la transmisiu00f3n de @aztecauno en VIVO y GRATIS --u0026gt; http://bit.ly/VivoVLA