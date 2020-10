Tras dejar TV Azteca por Televisa y caer en crisis, actriz hace devastador anuncio tras cirugías

Ciudad de México.- Lolita Cortés, quien fue jueza de La Academia en TV Azteca durante muchos años y luego se fue a Televisa, reapareció tras el fallecimiento de su madre y luego de su delicada cirugía.

La actriz y cantante tuvo un problema de salud muy grave por el que se tuvo que someter a varias operaciones. Lolita fue operada de emergencia de las cervicales y no obtuvo respuesta de la ANDA para ayudarle a cubrir algunos gastos, siendo que también pasa por una crisis económica.

En entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen TV, Lolita se dijo muy decepcionada de la Asociación Nacional de Actores.

Las dos cirugías, ellos no se presentaron, mi hermana les avisó. Me pueden decir 'No hay dinero', sé cómo está la asociación y cómo están las cosas. Yo diré: 'Lo entiendo o échenme la mano con la instrumentación y yo voy pagando a los doctores, mediemos algo'. Que a la fecha no sepa nada de ellos me parece muy triste, decepcionante".