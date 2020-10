Tras traición y 'veto' de TV Azteca, Raquel Bigorra destroza a Bisogno ¿y lo saca del clóset?

Ciudad de México.- Luego de que en 2019 se desatara tremendo escándalo entre la conductora Raquel Bigorra y el presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, la cubana ahora habla al respecto.

El pleito entre ambos surgió luego de que Bisogno señalara a la exconductora de Venga la Alegría, quien ha estado trabajando en Televisa, por presuntamente haber vendido información de su su divorcio a una conocida revista de espectáculos.

Ella lo negó en sus redes sociales luego de que el presentador de TV Azteca la exhibiera al aire junto a Pati Chapoy y declarara que lo había traicionado tras una sólida amistad. Incluso, eran compadres, vecinos y trabajaban juntos.

Durante una entrevista con el conductor Michelle Rubalcava, quien salió de De Primera Mano hace unas semanas, Bigorra se sinceró sobre lo que pasó, confesando que todo se desató un día antes de su cumpleaños y la tomó por sorpresa.

"Fue muy doloroso. Veníamos de un llamado, al otro día era mi cumpleaños, yo venía entrando (al foro) y recuerdo que un amigo me dijo: 'Oye, Raquel está pasando esto en el programa y están diciendo y están anunciando', ¿por qué me voy a eso? Porque ese programa de espectáculos donde está él, esto que me hicieron a mí se lo hicieron a muchísimas personas", expresó.

Yo siempre pensé que lo de nosotros era especial y que a mí no me iba a tocar. Equivocada yo, porque las personas son como son. Tú no eres especial, el amor no hace que las personas cambien. Si te tienen que aventar y si te tienen que señalar y calumniar, de todas maneras lo van a hacer", dijo.

La conductora, quien se dice estaría vetada de TV Azteca, empresa en la que trabajó por muchos años, confesó que le costó mucho recuperarse porque fueron semanas de ataques y deseaba que saliera "otro artista con otro show mediático para que ya no hablen de ti".

Bigorra contó que lo único que la detuvo de hablar y decir su verdad fue que si lo hacía, lastimaría a una familia.

"Estaba atada de manos. En el momento, recuerdo que puse en tuit diciendo que todo lo que decían era mentira y lo sostengo (...), pero si yo hablaba, también hay una familia y me acuerdo de lo que Coque Muñiz me dijo: 'No lastimes a las personas'. Yo sé que si yo cuento, van a salir personas lastimadas porque al final ellos son una familia".

Además, confesó que ella no sabía que el conductor "tenía una relación homosexual".

Que ahora él tiene una relación homosexual con un muchacho y todo eso, yo no lo sabía (...) Con nosotros siempre se presentó como una familia. No lo juzgo, no tiene nada de malo. Que cada quién haga con su vida lo que quiera. Siguen saliendo portadas, no tengo relación con ellos. Han sacado quién es el galán y dónde vive, yo no sé de nada de eso", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Mich Ruvalcaba