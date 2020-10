¿Adiós exclusividad? Tras 23 años en TV Azteca, Bisogno habla de más en 'VLA' y exhibe a Chapoy

Ciudad de México.- El conductor Daniel Bisogno se confesó en Venga la Alegría y reveló a los conductores algunos secretos de su vida personal, además de hablar sobre su mayor miedo y la única cosa con la que no bromearía.

El presentador, quien lleva más de 23 años TV Azteca y en Ventaneando al lado de Pati Chapoy, divirtió a todo el foro con sus ocurrentes respuestas y fiel a su sentido del humor, terminó hablando de más.

El video, publicado hace un par de semanas en el canal de YouTube de Venga la Alegría, es del 2018 y en el foro aparecen Tania Rincón, Ingrid Coronado, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti.

En la sección 'Al desnudo', misma que desapareció con el cambio de productores, Bisogno reveló que se enamoró por primera vez a los 14 años y duró 9 años de novio con una chica llamada Ingrid. Luego se casó con su primera esposa, Mariana Zavala, con quien duró 6 años.

Al ser cuestionado sobre qué pediría si pudiera pedir un deseo, contestó:

Que ya se lleve a Pedrito Sola . No, no es cierto, mi Pedrito querido es inmortal. Nunca va a morir, es como gato".

Confesó que en el trabajo su talón de aquiles es estar con alguien que no le de réplica y que extraña mucho a Inés Gómez Mont como conductora: "Mi Inés fue un gran elemento, de esos que te dan gusto tener ahí".

"¿Sobre qué tema no bromearías jamás?", le preguntó Borghetti, mientras él revela que su jefa Pati Chapoy le da bastante miedo.

"Oye, se dice que tú en la espalda tienes 'activo fijo'", dijo Tania Rincón, a lo que el conductor dijo:

Claro y aquí quiero seguir. A mí nada de que ya no hay exclusividad, no me salgan con eso a mí que aquí voy a seguir. [Perder la exclusividad] es lo que me quitaría el sueño primero que nada, luego el futuro de mi hija".