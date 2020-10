Cynthia Klitbo se solidariza con Ninel Conde y le envía un conmovedor mensaje

Ciudad de México.- Durante un encuentro con la prensa, la actriz mexicana, Cynthia Klitbo, tuvo la oportunidad de explicar si es que ya solucionó los problemas que tuvo con Maribel Guardia, Ninel Conde y Ariadne Diaz hace algunos años.

Maribel y yo platicamos y limamos asperezas, con las demás yo no tuve problemas. Con Ariadne, que me encanta su bebé, no tengo ningún problema ni con Gretell, lo que pasa es que hay cosas con las que no estoy de acuerdo", indicó la artista.