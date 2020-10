¿De Televisa al olvido? Tras éxito en 'Hoy' y TV Azteca, Ernesto Laguardia hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Ernesto Laguardia reapareció ante los medios este viernes y confesó cuál será su nuevo empleo luego de una larga carrera estelarizando melodramas en Televisa y TV Azteca, además de haber sido conductor del programa Hoy.

El actor y conductor, quien actualmente tiene 61 años, acudió a una alfombra roja en México junto a su familia y confesó a qué se dedicará ahora luego de que desde hace tiempo no se le ve en algún proyecto televisivo.

En 2011, Laguardia reveló que dejaba Hoy luego de 8 años. En el 2012 perdió su exclusividad con la empresa luego de participar en clásicos como Quinceañera, Amor real y Corona de lágrimas. En 2017 se fue a TV Azteca y luego probó suerte en Telemundo.

Finalmente, en 2019 volvió a Televisa, donde se le vio en la serie Silvia Pinal, frente a ti. Desde entonces no había tenido un papel en ninguna televisora pero sí visitó algunos programas en la empresa de San Ángel como Me Caigo de Risa y Más Noche.

Ernesto se casó en 2007 con Patricia Rodríguez, quien es 27 años menor que él. Con ella tiene tres hijos, quienes son su adoración. En una entrevista con People en Español, el actor dijo que le resultó muy difícil perder su exclusividad luego de 40 años "de ser la estrella del canal" pues con eso también se despedía de su estabilidad económica.

Recientemente estuvo como conductor invitado en Un Nuevo Día, matutino de Telemundo, por lo que iniciaron especulaciones sobre si el actor podría integrarse otra vez a esta empresa que tiene su sede en Miami, Florida.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube del reportero de espectáculos Edén Dorantes, Laguardia lucía irreconocible, pues a sus 61 años usuarios aseguran que luce de 40 y se ve mejor que nunca.

Además de comentar sobre cómo se cuidan él y su familia del coronavirus, habló de su carrera y qué hará ahora para generar ingresos durante este tiempo tan difícil en cuestiones laborales y económicas.

Vengo regresando de Miami de 'Un Nuevo Día'. En una semana iniciamos una serie", confesó.

Al ser cuestionado sobre de qué tratará o cuál será su personaje en esta nueva serie para Telemundo, el actor comentó que de momento no puede revelar nada pues tiene prohibido hablar.

Tengo un contrato que no puedo decir nada. Saben que con ustedes digo todo pero no me dejan, pero estoy muy contento de seguir trabajando y en lugares especiales. ¿Qué más se puede pedir? Salud, trabajo".

Ante la insistencia de los medios, Laguardia reiteró que no puede dar detalles pero que más adelante podrá explicar todo: "No les puedo adelantar nada porque me demandan [ríe] pero con mucho gusto cuando ya esté les platico encantado".

Fuente: Edén Dorantes y Canal 5