¿Despedido? Dueño de TV Azteca desprecia a conductor de 'VLA' y lo humilla; él reacciona así

Ciudad de México.- Luego de que demostrara su desagrado en Twitter por la sección de 'Margarita de Recursos Humanos', personaje interpretado por 'El Capi' Pérez en Venga la Alegría, ahora Ricardo Salinas Pliego vuelve a atacar al conductor.

Pese a que 'El Capi' es de los elementos más queridos por el público en el matutino de TV Azteca, el dueño de una de las televisoras más importantes de México al parecer no lo cree así, pues en redes dejó claro que ni siquiera lo conocía.

Manden sus buenos chismas para parodiarlos en @LaResolana uD83DuDC85uD83CuDFFD pic.twitter.com/zFVoslfdFq — El CAPI Pérez (@elcapiperez) October 20, 2020

En un tuit publicado en su cuenta de Twitter este viernes, el empresario aseguró que se sentía mucho mejor luego de haber dado positivo a Covid-19.

#FelizViernesATodos, me siento muy bien, en mi experiencia el COVID fue como una gripa, mis síntomas fueron dolor de cuerpo por 2 días y algo de dolor de cabeza. Ya me siento como si nada hubiera pasado, listo para seguir trabajando y jugando Golf uD83CuDFCC?uD83DuDE0C — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 23, 2020

Posteriormente, un usuario le escribió: "Ricardo, ¿qué opinas del 'Capi' Pérez?", a lo que él contestó tajante, asegurando que no sabía de quién hablaba, lo que sería una dura humillación al comediante, pues es uno de los personajes más populares de la televisora.

¿De quién? — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 23, 2020

Ante esta respuesta, una fan del conductor de Venga la Alegría salió en su defensa y aseguró que es uno de los mejores talentos que posee la empresa y que gracias a él tienen buen rating.

Como que quien??? Es lo mejor que tiene Azteca y quien levanta el rating todos los días y fines de semana @elcapiperez te queremos capi #TodosSomosCapiYMargarita uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFB — Alita villaseñor (@AlejandraTotis2) October 23, 2020

Esta respuesta al parecer no le pareció correcta al empresario, quien no se echó para atrás por sus palabras y solo escribió que el público es en realidad lo mejor del Ajusco, no el presentador, quien también trabaja en La Resolana.

Ustedes son lo mejor que tiene Azteca, sin ustedes no existiríamos. uD83EuDD70 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 23, 2020

Posteriormente, 'El Capi' reaccionó a esta polémica con un GIF de un personaje llorando, mientras que Salinas Pliego luego cambió el tono de la conversación y aseguró que hasta "lo iba a seguir en redes".

Se desconoce si esto trascienda y el empresario en realidad no conocía al divertido conductor, sin embargo, lo cierto es que 'El Capi' tiene tantos seguidores que lo apoyan y ven el matutino gracias a él, que es poco probable que deje la empresa por esta situación.

