Diana Golden, exactriz de Televisa, relata cómo fue que conoció a Alfredo Adame

Ciudad de México.- La actriz Diana Golden, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, habló de la vez que conoció a Alfredo Adame.

En su relato menciona que ella lo vio por primera vez cuando ella viajaba seguido a México, pues él era sobrecargo en una importante aerolínea, por lo que de ahí se hicieron amigos, para después pasar a ser novios y casarse en 1987.

Lo conocí, nos hicimos amigos. No era tan amargado en ese entonces más bien no era amargado, me acompañaba a hacer casting", dijo.