Diana Golden relata si fue acosada por los productores tras su llegada a México

Ciudad de México.- La actriz Diana Golden, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, habló de cómo fue que llegó a México procedente de Colombia.

En su mensaje, Golden menciona que primero planeaba ser bióloga marina, sin embargo al tener una oferta de venir a este país para modelar y participar en proyecto, ella aceptó de inmediato.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Tras fracaso en 'MasterChef', nuevo integrante llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Por otra parte, cuando se le preguntó que fue acosada al llegar a México, ella indicó que jamás la pasó eso a su arribo, sin embargo más tarde indicó que sí, sin mencionar los nombres de los productores.

Sí, algunos, uno que otro productor me ha acosado, pero he tenido suerte de no haber tenido muchos casos", dijo.