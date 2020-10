¿En quiebra? Vetada de TV Azteca y sin empleo en Televisa, Atala Sarmiento así se gana la vida ahora

Ciudad de México.- Atala Sarmiento, quien durante 23 años trabajó para TV Azteca y estuvo más de una década en Ventaneando, ahora llevaría una vida bastante acomodada que para muchos es todo un enigma.

La presentadora está casada desde 2014 con David Ródenas, un publirrelacionista oriundo de Barcelona a quien ella le lleva diez años y es su tercer esposo. ¿Qué hace ahora la talentosa conductora para ganarse la vida?

Tras su inesperada salida del Ajusco por un contrato con el que no estuvo de acuerdo, Atala se fue en malos términos con Pati Chapoy, su exjefa. Luego se unió a las filas de Televisa, donde estrenó el programa de espectáculos Intrusos, el cual lamentablemente a los meses salió del aire y en septiembre del 2019, ella anunció que se mudaba a España con su esposo.

Presuntamente, la razón fue porque también se iba su hermano con su esposa (Jimena 'La Choco' Pérez) y porque a su esposo le ofrecieron un trabajo y ella quería tomarse un tiempo alejada de la televisión, sin embargo, en 2019 el portal TVNotas divulgó que habría sido por otros motivos.

El medio publicó que, presuntamente, ella había estado deprimida por el fracaso en Televisa y cómo terminaron las cosas en el Ajusco. Al verse sin trabajo y sin ofertas laborales, dejaron de venir los ingresos, lo que complicó todo porque Atala estaba acostumbrada a llevar un estilo de vida bastante caro y "a llevar los gastos más fuertes en la relación".

TVNotas compartió que mientras ella no quería irse a España, accedió ya que para ella "lo más importante es su esposo y no estaba dispuesta a arriesgar su matrimonio y perderlo".

Aunque hace unos meses trascendió que la conductora vendía saludos por una plataforma y que estaba en quiebra, ella lo negó en una transmisión en vivo y aseguró que si no trabajaba era porque no quería, además de revelar a lo que se quería dedicar ahora.

¿Por qué quieren a fuerza que esté trabajando? ¿Si yo no quiero trabajar qué? Déjenme pues, que estoy tranquila aquí, adaptándome a la nueva vida, revalorando muchas cosas, dando un giro profesional a lo que me quiero dedicar ahora aquí, que es el interiorismo".

Con esto en mente, muchos fans se preguntan cómo le hace la presentadora para costear sus salidas y viajes, ya que en redes deslumbra a todos con su increíble estilo de vida, pero nunca han sabido a qué se dedica o cómo gana dinero allá.

El medio divulgó que a través de redes, la conductora presuntamente presume "una vida muy diferente a la que realmente lleva".

Además, el medio reveló que, aunque está vetada de TV Azteca, Atala presuntamente buscaría volver a la empresa luego de que su cuñada 'La Choco' visitara México y regresara al foro de Ventaneando la semana pasada.

Actualmente, la conductora se mantiene alejada de la pantalla chica pero aún tiene la columna 'AnecdATArio' en El Heraldo de México. Al parecer, sus ahorros de cuando estaba en Azteca le habrían alcanzado muy bien y planea dedicarse al diseño de interiores, lo cual pone en práctica por lo menos en su hogar, pues sus seguidores siempre le hacen cumplidos por su gran estilo para decorar.

Por ahora, la actriz pasa una vida bastante "tranquila" con su esposo en Europa, por lo que no volvería pronto a México a menos de que se le presentara una oportunidad muy buena.

Si es un proyecto que con solo escucharlo a mí se me ocurra una idea, me cause ese gusanito en el estómago, sí valdría la pena volver; si no, no. Por mientras estoy dedicada a otras cosas, cosas de interiorismo, que estoy involucrándome mucho en ese mundo ahora", dijo.