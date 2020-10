¡Impactante! Diana Golden revela que Alfredo Adame la amenazó con una pistola

Ciudad de México.- La actriz colombiana, Diana Golden, estuvo como invitada especial en el programa El minuto que cambió mi destino, donde habló de su tormentosa relación con Alfredo Adame.

Durante la charla, Diana le contó a Gustavo Adolfo Infante que tras diversas peleas y un intento de reconciliación, se fue con su familia de San Francisco, California huyendo de los celos de su entonces marido.

Después de varios días para “pensar las cosas” la famosa de 19 años optó por regresar a su casa con Adame. Esa madrugada, el conductor llegó a su casa durante fuertemente embriagado y la violentó.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras fracaso en 'MasterChef', nuevo integrante llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Me empezó a romper la ropa, saca una pistola y me die ‘te largas de la casa’, me metió una pistola en la boca, eso es tan cierto como que está en una demanda y me decía ‘te voy a matar’.”