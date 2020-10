¡Más polémica! Ex de Lis Vega confirma romance de Daniel Urquiza y David Zepeda

California, EU.- Las especulaciones en torno a la muerte de Daniel Urquiza, más conocido como 'El rey de las extensiones', no cesan y sigue saliendo nuevos testimonios con respecto a su supuesto romance con el actor mexicano, David Zepeda.

Durante una reciente emisión de Chisme en Vivo, Elisa Beristain y Javier Ceriani presentaron otras 'pruebas' con las que buscan demostrar que hubo una relación entre Urquiza y el histrión, por ello, mostraron una entrevista con Himmel.

Sí se me hace difícil que lo niegue, si es que realmente tuvo una relación con Daniel. Cuando este Urquiza me llama para preguntarme si yo lo conocía, obviamente, le dije que sí y me aclaró que él era su pareja", comentó.