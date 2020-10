"No me interesa": Geraldine Bazán pide que ya no la relacionen con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La actriz y modelo Geraldine Bazán fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México donde se le cuestionó sobre su supuesto romance con Luis Rodrigo Murillo.

Yo decidí desde hace un par de años tratar de llevar mi vida personal lo más privada posible, mientras sea posible y así le voy a seguir haciendo. Creo que si uno no aprende de las experiencias pasadas pues está frito."

Lo único que les puedo decir es que hay publicaciones que mienten mucho porque lo he vivido, ustedes saben cuántas mentiras se han dicho sobre mí y sobre mucha gente, entonces, ya, es todo lo que voy a decir."

A la estrella de telenovelas también se le preguntó sobre si es verdad que su expareja Gabriel Soto se molestó al enterarse de su presunto nuevo amorío, sin embargo, la famosa pidió que lo dejen de relacionar con él.

No voy a volver a entrar en lo mismo de toda la vida, les pido que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada qué ver en mi vida, ni terceras, ni cuartas. Mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí, va a ser a través de mí, dejen de involucrar más personas", sentenció.

Yo creo que mi vida personal no le incumbe, así como su vida personal no es de mi interés, la verdad es que cada quien lleva su vida y ustedes son los que nos revuelven. No tenemos nada qué ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía", concluyó la actriz.