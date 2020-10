Tras contagio de la esposa de Ernesto D'Alessio, otro miembro de la familia anuncia tener Covid-19

Ciudad de México.- Luego de que Charito Ruiz, la esposa de Ernesto D'Alessio, anunciara en sus redes sociales que se contagió de Covid-19, este sábado informó que su hija también dio positivo.

Se trata de la mayor, quien ya se encuentra en aislamiento, pero con buena salud, mientras que su hermano y padre, no la han contraído.

Me negaba a hablar del tema sobre todo porque me fui de viaje y eso intensificaba el chisme, pero ya es demasiado. Mi suegra no tiene nada, mis hijos y mi esposo no tienen nada, la única positiva soy yo", dijo.