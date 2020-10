Tras perder su exclusividad y despreciar a Televisa, José Ron ahora se dedicará a esto

Ciudad de México.- El galán de telenovelas José Ron ha estado envuelto en polémica durante las últimas semanas luego de que se hiciera público que rechazó el protagónico en la nueva telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia?.

El actor, quien perdió hace poco su contrato de exclusividad con Televisa, toma una drástica medida y anunció que se alejará de la actuación para desarrollarse en su otra pasión, la música.

Luego de participar en el exitoso melodrama Te doy la vida junto a Eva Cedeño, el originario de Guadalajara comentó al programa Hoy después de mucha especulación que decidió no aceptar el proyecto porque no se concretaron las negociaciones con la empresa.

Aunque dijo que al principio sí le pareció la idea, finalmente "no se dio". Aunque esto no habría sido el único motivo, pues el actor declaró en entrevista con El Universal que ahora quiere dedicarse a otra faceta.

Ron tiene una banda de rock llamada Koktel con la que ha estado tocando y haciendo música desde que terminó su último proyecto con la televisora de San Ángel.

Al hablar de su pérdida de exclusividad con la empresa en la que estuvo desde 2004, Ron comentó que esta situación no ha sido impedimento para que continúe trabajando con ellos pero que por el momento no le interesa la televisión

Estoy en un momento muy padre de mi carrera, haciendo lo que me gusta y me hace feliz. Ya veremos en cuestión de actuación que viene, la verdad no sé, ni he pensado y tampoco estoy buscando proyecto, porque no me interesa en este momento. Estoy enfocado en la música", concluyó.