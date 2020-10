Vanessa Acosta: Tras desaparecer de TV Azteca y subir 20 kilos, la actriz así luce y esto hace ahora

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Acosta reapareció en Imagen TV luego de una larga trayectoria de novelas en TV Azteca y desaparecer durante años del medio.

Vanessa inició su carrera en el Ajusco en 1996 en la telenovela Nada Personal. Su primer protagónico vino en el 2000 cuando junto a Héctor Soberón realizó El amor no es como lo pintan. Después vino Súbete a mi moto y Soñarás.

También participó en el doblaje al español de algunos programas, sin embargo, la actriz decidió alejarse de la fama y desapareció unos años para formar una familia con su esposo, el actor Alberto Casanova, quien actualmente está en Telemundo.

En 2015 regresó luego de 9 años de ausencia y presumió haber bajado 20 kilos luego de que fuera captada unos años atrás con unos kilos de más. Acosta se incorporó entonces a la telenovela Caminos de Guanajuato de TV Azteca.

La verdad sí me consentí, me encanta comer, y como no estaba trabajando me di el gusto, además, es muy fácil empezar a subir y no darte cuenta, pero ahorita me siento muy bien, bajé 20 kilos", dijo entonces en entrevista para TVyNovelas.

Sin embargo, después de este proyectó volvió a ausentarse. En 2018 cuando quiso regresar otra vez, confesó en el programa De Primera Mano que el medio ya era muy diferente, por lo recurrió a otro trabajo para poder generar ingresos.

Está bien raro, no sé lo que buscan las televisoras o lo que quieren, a veces ves gente que dices: 'Dios santo, ¿qué hacen ahí?' y gente con talento que está perdida en otros lado".

Fue en ese programa que confesó que ante la falta de oportunidades en la actuación se había dedicado a vender casas y emprender en el negocio de las bienes raíces.

Ando vendiendo casas, soy inmobiliaria. Mi vecina es la dueña de una empresa de bienes raíces y me invitó a trabajar con ella, le dije 'pero yo no tengo idea', sin embargo me enseñó, llevo un mes y estoy muy contenta".

Ahora, hace unos días la actriz reapareció en el programa de Imagen TV, Qué Chulada, donde confesó qué está haciendo actualmente y que no se arrepiente de haberse retirado porque lo hizo por su hija Valeria, quien actualmente tiene 12 años.

"¿Por qué te alejaste unos años de la televisión?", le preguntó Marta Guzmán, a lo que respondió:

Me casé y dije: 'Unas vacaciones después de mucho trabajo' y luego me embaracé y dije: 'No voy a dejar a mi hija, me dedicaré a ella hasta que esté más grande' y no me arrepiento. Tuve la ventaja de poder hacerlo y que Alberto trabajara".

Además, consideró que sí está mucho más difícil el ambiente a cómo lo era cuando ella estaba en la cima de su carrera.

Han cambiado muchísimo las cosas, Ya tienes que tener mánagers, redes sociales. A mí me hackearon todas mis redes en marzo, soy medio mensa para esto".

Instagram @vanessaacosta20

Actualmente, la actriz luce increíble a sus 41 años de edad. El proyecto con el que regresó al medio artístico fue la segunda temporada de Falsa Identidad para Telemundo, la cual se estrenó hace algunas semanas. Así luce caracterizada como el personaje: Instagram @vanessaacosta20

Fuente: Twitter @ImagenTVMex, TVNotas, De Primera Mano y TVyNovelas