Carolina Sandoval confiesa si es que seguirá con su demanda contra 'Suelta la Sopa'

Miami, Florida.- Hace un par de meses, la comunicadora, Carolina Sandoval, fue poco a poco retirada de la producción de Telemundo, el show de espectáculos, Suelta la Sopa, para después ser despedida, presuntamente de manera injustificada.

En su momento, la famosa comentó que buscaría imponer una demanda al programa, pues no consideraba justo lo que le hicieron, no obstante, ahora parece ser que se ha tranquilizado todo.

Esto, debido a que Carolina ahora se ha dedicado puramente a trabajar y cuenta con varios proyectos en puerta, a los cuales les ha dedicado más tiempo.

En su reciente entrevista con la revista TV Notas, la también influencer confesó que ha preferido dejar de lado los temas legales, pues ahora su prioridad es hacer un poco más de dinero.

Carolina Sandoval no va a perder su tiempo, ni a desgastarse en una corte, ni gastarse el dinero que se gasta en restaurantes y hoteles, primero que nada, nunca la hubo, no existe una demanda, la única demanda se las va a poner el de arriba porque quien ha hecho las cosas bien, duerme bien, y el que no seguramente, tiene pesadillas en la cabeza".

Entre otras cosas, Sandoval confesó que ya había sido sancionada por el programa en el pasado, pues en cierta ocasión subió algo a sus redes sociales que la producción no autorizaba, por lo que firmó un contrato en el que tuvo que aceptar que sus publicaciones fuesen revisadas por personal del proyecto.

Me quisieron sacar y como estuve suspendida por simplemente haberme puesto a bailar en mi cuarto con mi esposo, mientras él me ponía una faja y puede ser como 4 años atrás desde entonces, ya yo he pasado por esto, pero ahora fue una medida extrema ahora se quedaron sin mí, eso es todo."

Y es imposible que alguien te quite tu esencia, si yo dejo de ser quien soy ahí sí le estoy vendiendo mi alma al diablo y eso para mí no está considerado dentro de la vida que yo vivo, no puedo ser otra persona que alguien más quiere que yo sea y eso siempre lo defendí, que me metí en muchos problemas por ser quien soy, eso sí, y valió la pena".

A pesar de todo, Carolina Sandoval consideró que todo esto ya es un punto y aparte en su vida, por lo que ahora prefiere seguir adelante, en espera de nuevas cosas.

Con información de: TV Notas