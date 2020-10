¿Desesperada? 'La Bebeshita' recurre a una limpia para tener suerte en el amor

Ciudad de México.- 'La Bebeshita', la polémica exintegrante de Enamorándonos, famoso reality show de TV Azteca, se ha cansado de pasarla mal por amor, es por esto que le reveló en exclusiva a TV Notas, que decidió hacerse una limpia para alejar a las malas vibras, por lo que recurrió a las habilidades del brujo Yamarash.

Según contó la famosa, todo comenzó al notar que algo no andaba bien en sus energías, además, confesó que al acabar el ritual se sintió más relajada y ligera.

Así es, (Yamarash) me hizo una limpia porque me sentía como estancada, como que mi energía no circulaba, y cuando me la hizo me sentí relajada. Y la verdad me siento muy bien".

A pesar de que 'La Bebeshita' consideró estar pasando por una etapa de mala suerte en general, el brujo le indicó que su carácter le ha impedido desarrollarse en el romance.

Pues siento que tengo mala suerte, ahorita Yamarash me dijo que mi carácter es el motivo por el cual no he tenido suerte con el hombre correcto. Ya que también eso es lo que me ha afectado a la hora de tomar algunas malas decisiones, porque luego si no me sale bien todo me enojo y ya no quiero hacer nada".

La también influencer detalló que hay quienes la envidian, por lo que cree que es por eso que ha sentido malas vibras, pero por fortuna podría haber encontrado la solución, no obstante, aún se tendrá que esforzar para ello.

Me dijo que, si traía brujería, que me van a llegar unos proyectos nuevos pero que todo depende de mí, para que la suerte me sonría, que le eche ganas", concluyó.

Con información de: TV Notas