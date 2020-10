"Hice algunas trampas legales": Diana Golden cuenta cómo logró divorciarse de Alfredo Adame

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas, Diana Golden, fue la nueva invitada en la reciente emisión del programa, El Minuto que cambió mi destino, show donde el periodista, Gustavo Adolfo Infante, hace entrevistas a personalidades del espectáculo sobre sus vidas y los obstáculos que han afrontado a lo largo del tiempo.

Durante el dialogo que entabló Infante con Diana, salió a relucir el tema de Alfredo Adame, actor que el que la artista llegó a estar casada en el pasado y quien le hizo la vida un infierno durante la relación.

Para Golden, librarse de Adame no le fue fácil, pues tuvo que recurrir a varios métodos y cuestiones legales para deshacerse de él, pues señaló que el le quería cobrar hasta el papel de baño.

Esto nadie me lo va a creer, pero hizo una hoja cobrándome el papel higiénico que me había gastado, lo que había gastado en comida, lo que había gastado en mi cuarto de renta, según él eran como 800 dólares", dijo Golden.

Además, según la celebridad de inolvidables melodramas, reveló que tuvo que hacer una trampa legal, todo para acabar anular cuanto antes su matrimonio con Alfredo Adame.

Eso le enojó mucho, porque tuvimos que hacer un poquito de trampa, porque sino no me iba a divorciar nunca y yo me quería deshacer de eso", relató.