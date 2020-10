"Me lleva la ver...": 'El Capi' Pérez 'explota' contra fan por dura crítica a 'VLA'

Ciudad de México.- 'El Capi' Pérez, cómico y querido conductor de TV Azteca, ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram al haber 'explotado' en contra de uno de ellos después de que este criticara duramente a Venga la Alegría y dijera que ya no es tan "ching..." cómo lo era antes.

Recientemente Pérez hizo una dinámica en sus redes sociales dónde respondería algunas de las preguntas que le realizaran sus fans, pero uno de ellos decidió lanzar una crítica hacia el matutino del Ajusco, asegurando que ya no era tan bueno como antes.

Ante esto el famoso conductor fingió perder los estribos y con su clásico estilo del humor le dijo que nadie lo obligaba a ver el show y que no era necesario ni de a fuerzas que viera el programa y si no quería que le cambiará de canal, pero tras esto dijo que solo estaba bromeando y tomaría en cuenta su crítica señalando que están haciendo todo para mejorar.

Carnal pues no lo veas, tampoco es de a hue..., me lleva la ver... chin... mad..., tampoco es de a hue... verlo eh... Nah, no te creas, no te creas, gracias por tu crítica, estamos trabajando constantemente para corregirlo", respondió el conductor.