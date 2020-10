No solo Alex Fernández: América Guinart, ex de 'El Potrillo', revela sus deseos de casarse

Ciudad de México.- América Guinart, exesposa de 'El Potrillo', tras la boda de su hija Camila Fernández y el compromiso de su hijo mayor, Alex Fernández, ha confesado en una entrevista para De Primera Mano, confesó que sí desea casarse con su actual pareja, por lo que tal vez en 2021 no solo su primogénito con Alejandro Fernández llegaría al altar en el 2021.

Guinart en la entrevista que tuvo confesó que al ver como sus hijos ya están haciendo su vida, sellando su amor ante los ojos de Dios, ha ha hablado con su novio y reflexionó acerca del matrimonio y si volvería a unir su vida a la de alguien más.

Podría interesarte: Adiós Televisa: Tras traicionar a Gustavo Adolfo Infante, Noguera reemplazaría a conductor de 'Hoy'

He pasado por muchas etapas: cuando recién me separé yo no quería saber como que de hombres en mi vida, pero de un tiempo para acá tuve una plática precisamente con mi actual pareja, en la que ya me dejó dudando (sobre) si me quiero volver a casar o no”, confesó.