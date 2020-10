Se comen viva a Carolina Sandoval al vestirse de novia y meterse a una tinta: "Madura"

Ciudad de México.- Carolina Sandoval causó sensación en sus redes sociales al presumir un momento en el que estaba metida en una tina vestida como de novia y que desató críticas.

Carolina Sandoval volvió a ser blanco de burlas y críticas en redes sociales tras subir una controversial imagen en su cuenta de Instagram en donde además mandó un mensaje que también no fue muy bien visto.

En la instantánea sale vestida como de novia, adentro de una tina, donde está toda llena de agua y espuma, momento que acompañó con el siguiente mensaje:

Porque de esto se trata la vida les invito a ser feliz solo eso, disfrutar de lo que quieras, como puedas y a la hora que quieras y BY THE WAY hoy #eltrasnochoconcaro es aquí y privado a solas con mis pensamientos".