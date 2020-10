¿Seguirá los pasos de sus padres? Edaurdo Capetillo Jr. planea lanzarse a carrera artística

Ciudad de México.- Hace unas cuantas semanas, el cantante y actor, Eduardo Capetillo, en compañía de su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr. brindaron un show espectacular y emotivo en línea.

Tras esto, muchos ahora se preguntan si el joven buscaría abrirse paso en el medio artístico, tal como sus padres lo han hecho tanto en la actuación cómo en la música.

En su reciente entrevista con el periodista, Edén Dorantes, Eduardo contestó que le encantaría poder hacerse una carrera en este rubro, no obstante, descartó por completo el convertirse en actor, pues según él, lo suyo es la música.

Me encanta la música, hoy no es como que un plan, pero si me encanta mucho la música, me gusta mucho la actuación, pero mi pasión realmente es la música", señaló el joven.