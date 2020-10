Tragedia en Hollywood: Famoso actor fallece a un día de dar positivo a Covid-19

Estados Unidos.- Recientemente Johnny Leeze, reconocido actor de Hollywood, desgraciadamente ha fallecido recientemente a sus 78 años de edad, un día después de haber dado positivo al tan temido Covid-19, vistiendo de luto a sus compañeros y familiares.

Este domingo 25 de octubre la hija del actor, Holly, confirmó que su padre, mayormente conocido por su papel de 'Ned Glover' en el programa Emmerdale de 1994 a 1999, había muerto después de dos semanas de una breve enfermedad no muy grave al Daily Star.

Holly contó que su padre había estado enfermo dos semanas atrás, y aunque parecía que ya se encontraba mucho mejor, la mañana del día que murió, el cuál no ha revelado, sufrió un infarto que lo hizo regresar al hospital y unas horas después terminar con su vida.

Pero eso no fue todo, pues un la joven señaló que un día antes de su deceso fue diagnosticado con coronavirus, virus que pudo haber jugado un papel importante en que no pudiera recuperarse del ataque al corazón, tras lo que rindió un homenaje a su padre con un hermoso mensaje.

Él era mi amigo, era un hombre muy fuerte. Era un gran tipo, un tipo realmente divertido. Realmente era amado por todos. Incluso por su ex esposa, que está conmigo hoy, mi mamá. No sé qué más decir. Simplemente no puedo entenderlo en este momento. Quiero decir mucho más sobre él, pero no sé qué decir", dijo para el medio antes mencionado.