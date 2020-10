Alfredo Adame arremete contra Gustavo Adolfo Infante por entrevistar a su ex, Diana Golden

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, el famoso periodista, Gustavo Adolfo Infante, tuvo a Diana Golden como su invitada especial en el programa, El minuto que cambió mi destino, show donde la actriz habló sobre su vida.

Antes, cabe señalar que el actor, Alfredo Adame, había buscado la manera de censurar este capítulo, pues temía que Diana lo dejara mal parado con sus declaraciones, debido a que hace varios años estuvieron casados.

No obstante, en su reciente enlace con el programa de espectáculos, De Primera Mano, el artista manifestó no estar molesto, pero si arremetió contra el conductor por meterse en "chismes de lavanderas".

No me molesta, simplemente se me hace ocioso que Gustavo Adolfo Infante se meta en esos chismes de lavandera que ya están dirimidos, ya están solventados, ya están contestados y todo", dijo.