Así es como el actor Henry Cavill entrena para mantener su cuerpo de 'Superman'

Estados Unidos.- En los últimos años, Henry Cavill se ha convertido en uno de los actores favoritos de la audiencia, que no solo es reconocido por su talento, si no por el cuerpo tan impresionante que mantiene, pues uno de sus papeles más reconocidos es del famoso héroe, 'Superman'.

Sin embargo, recientemente Cavill sorprendió a todos al demostrar que su rutina de entrenamiento no es tan dura, pues el mismo actor mostró que es más sencilla de lo que aparenta.

Y es que Henry recientemente admitió que no ha tenido la necesidad de llevar ejercicios más pesados como en el pasado, además, en una publicación de Instagram se ve al artista haciendo movimiento con unas mancuernas bastante pequeñas y es que durante el rodaje de su serie The Witcher, no tenía a veces mucho tiempo para ir al gimnasio o hacer rutinas más grandes.

Así es como el actor descubrió que no necesitaba pesas grandes para mantener un buen físico, pues según comentó, la postura y la flexión de los músculos importan más que cargar mucho peso.

Fuentes: Shows News