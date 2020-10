David Zepeda daría respuesta a su polémico 'romance' con Daniel Urquiza

Ciudad de México.- El guapo y reconocido actor de Televisa, David Zepeda, tras verse envuelto en los rumores de un romance con el fallecido Daniel Urquiza, emplearía sus redes sociales para enviarles un 'recadito' a aquellas personas que han afirmado esto.

Hace varios días falleció Urquiza, tras lo que salieron varios detalles de su vida laboral y privada, entre estas revelaciones una gran amiga del estilista aseguró que por 10 años mantuvo un romance con un actor de la televisora San Ángel que aún no quiere salir del clóset, señalando a Zepeda.

Ante esto el guapo actor no ha dicho nada públicamente, pero a través de su cuenta de Instagram ha compartido mensajes que serían un 'recadito' y una respuesta indirecta a esos rumores que hasta el momento no se pueden confirmar.

Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás... La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio", escribió David.