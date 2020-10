Desde el hospital, Adrián Uribe y Thuany enternecen con la primera foto familiar

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, Thuany Martins logró enternecer las redes sociales luego de compartir en Internet su primera fotografía familiar en la cual luce junto a su amado y su esperada hija desde el hospital.

En la fotografía que la modelo lanzó en su perfil de Instagram se observa a Adrián Uribe con su bebé en brazos, mientras que ella les expresa su amor haciéndoles cálida compañía para juntos dar detalles del parto.

Te puede interesar: Tras 12 años desaparecida y 'terminar' en el manicomio, actriz de Televisa volvería ¿a TV Azteca?

Pero Thuany no pudo resistirse y una vez más le mostró su incondicional amor al presentador quien hizo un gran papel como compañero y no duda que también lo hará como padre.

Lee también: Adiós Televisa: Tras traicionar a Gustavo Adolfo Infante, Noguera reemplazaría a conductor de 'Hoy'

Gracias a ti amor de mi vida por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que sí, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir. Te amamos mucho”, detalló.