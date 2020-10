Laura G sorprende a sus fans al hablar de su excompañero Mauricio Clark

Ciudad de México.- Es bien conocido por muchos, que la carrera de la conductora de televisión, Laura G, ha constado de esfuerzo y un currículo que ha formado por diversas empresas, a través de sus historias de Instagram, la famosa compartió un poco de sus experiencias laborales.

Por medio de un video, la presentadora de Venga la Alegría comentó que estaba preparando un reportaje especial sobre Ana Lago, la gimnasta mexicana que ha destacado en el reality show, Exatlón México.

Esto hizo recordar a Laura cuando recién iniciaba en la televisión y comenzaba a hacer sus reportajes, además, señaló, que considera a Mauricio Clark como uno de sus grandes mentores, pues tras haber trabajado con él, llegó a aprenderle varias cosas que hoy le son de utilidad.

Cuando reporteaba me encantaba sentarme a calificar las notas, para darle como forma a la historia, eso me lo enseñó Mauricio Clark, que para mi es uno de los mejores reporteros con los que he trabajado y contaba todas sus historias super lindas, le aprendí mucho", dijo Laura.