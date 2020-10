Lorenzo Méndez aparece en 'Sale el Sol' con importante noticia sobre Chiquis

Estados Unidos.- El cantante mexicano, Lorenzo Méndez, externó su sentir y pensar con respecto a la separación de Chiquis Rivera, además, opinó de la supuesta relación que ella mantendría con Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo.

Durante una entrevista exclusiva con Sale el Sol, el exvocalista de La Original Banda el Limón contó que su matrimonio con Chiquis fue una grata experiencia para él, incluso, confesó que está en un proceso de sanación.

Es importante hablar de eso y cerrarlo en mi vida, porque si no se vuelve a abrir la herida, ahorita estoy en una etapa ya de sanación. No lo tomo como un fracaso, lo tomo como una experiencia de vida", indicó Méndez.

De igual forma, el intérprete de No me medí confesó que prefiere no hablar del supuesto romance entre Mr. Tempo y la hija de Jenni Rivera, pues declaró que su intención es no darle promoción al empresario.

Yo no estoy interesado en hacer este tipo de promoción, de hacer este tipo de promoción. Yo ya quiero cerrar esto y darle vuelta a la página. El tiempo se encarga de enseñar quién es cada persona", agregó.

Finalmente, Lorenzo Méndez adelantó que el proceso de divorcio con Chiquis Rivera ya comenzó, además, reiteró que le desea lo mejor a su expareja y se mostró optimista por esta nueva etapa en su vida.

Fuente: Sale el Sol