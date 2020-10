Lucila Mariscal manda recado a familiares de José José tras conflicto de Anel con Alejandra Ávalos

Ciudad de México.- La actriz Lucila Mariscal, le envió un mensaje a Anel Noreña y su familia, para que ya se olviden de rencores con Alejandra Ávalos, y que apliquen su cristianismo para dejarla trabajar.

Fue mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas donde relató que Alejandro no estaría en el espectáculo Risas y canciones, al estar frente a la presencia de la familia de José José, con quienes mantiene un gran conflicto.

Por su parte, menciona que Ávalos ya reaccionó ante el actuar de la familia Sosa Noreña, informando que ella nunca dijo algo que lo ofendiera, por lo que no quiso tener más conflictos.

También opiné lo mismo, vamos hacer esta presentación y después ya integramos a Alejandra en el proyecto y no pasa nada. Mira yo no he visto lo que ha dicho ella, que se lanzara con ofensas, en contra de Anel o de sus hijos, yo no sé qué ha dicho, pero yo he platicado con Alejandra y me dijo que ella no ha dicho con la intención de ofender o lastimar a nadie, ¿tu sabes qué dijo?”, opinó sobre su ausencia.