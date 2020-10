María León 'derrite' a todo Instagram al lucir los lunares de su espalda: "Qué diosa"

Ciudad de México.- La tarde de ayer domingo 26 de octubre la famosa y guapa cantante, María León, una vez más logró desatar la 'locura' en las redes sociales tras compartir una foto en la que muestra los lunares de su espalda.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exjuez de Peqieños Gigantes publicó una conmovedora instantánea en la que aparece de lo más relajada y disfrutando de una tarde guitarra.

María se puede ver sobre una hamaca mientras modela jeans, una blusa gris con escote que permite ver sus lunares, el cabello suelto y sostiene su fiel 'arma' para crear música.

Libre, ven libérame de todo, ámame hasta lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros, libre, que en tus brazos me evaporo, nos volvemos invisibles y no importa nada más que este amor ilegal", escribió la 'Sargento León'.