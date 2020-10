"Mis abogados se rieron": Laura Bozzo cuenta cómo tomó la nueva demanda de Gabriel Soto e Irina

Ciudad de México.- Recientemente salió a la luz, que la pareja de actores, Gabriel Soto e Irina Baeva, buscarían demandar nuevamente a la conductora de televisión, Laura Bozzo, por daño moral y sería por la vía civil.

Tras revelarse esto, se armó un pequeño escándalo, pues se señaló que la comunicadora peruana estaría en riesgo de llegar a la cárcel, no obstante, todo acabó siendo un malentendido.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, Laura contó un poco sobre lo sucedido, pues señaló que solo buscaron hacerla quedar mal.

Lo que dice la revista es que habrían ido del juzgado, a Rubén Darío que era el domicilio que yo tenía, al no encontrarme ahí, me notificarían por la fuerza público", explicó.

Además, Bozzo contó como fue que ella y sus abogados reaccionaron, luego de enterarse los motivos que enfundaron dicha imputación.

Mis abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación, acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa de Univisión por dar Laura Opina, yo opiné ahí, yo no he hecho daño", contó Laura.