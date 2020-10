"Nunca me cobró": Pati Chapoy relata cómo fue que conoció a Alfredo Palacios

Ciudad de México.- La conductora Pati Chapoy, mediante su intervención en el programa Ventaneando recordó como fue que conoció a Alfredo Palacios, al informar que él abrió una estética cerca de su casa.

En su relato, la presentadora mencionó que ella durante su estancia en Televisa, fue peinada por el estilista de las estrellas, sin pagarle un solo peso, por lo que le tenía mucho cariño.

Lo conocí cuando yo era adolescente, porque el puso una estética por la calle de Marsella, en la colonia Juárez, mi mamá se hacía el permanente y el tinte con él, durante varios años me peinó y no me cobró un quinto", dijo.