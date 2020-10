Sin empleo en Televisa y en crisis: Querido actor acaba en el psiquiatra y 'hundido' en depresión

Ciudad de México.- El aclamado actor mexicano, Héctor Parra, quien enfrenta una demanda por supuesto abuso sexual hacia su hija Alexa, brindó una entrevista a la revista TVyNovelas para revelar la difícil situación que atraviesa por su falta de empleo.

El intérprete que por muchos años trabajó con la empresa Televisa contó lo difícil que ha sido la polémica con su exesposa Ginny Hoffman y confesó que esto lo ha llevado a caer en depresión.

He tenido unos subidones y bajones emocionales cañones... me ha pegado en diferentes ámbitos de mi vida: laboral, familiar, social, físico…", contó.

Sin tapujos, Héctor confesó que esta situación lo ha llevado ha ser atendido por un psiquiatra y ha ser monitoreado las 24 horas.

Parra también reflexionó sobre cómo se ha afectado su imagen tras ser acusado de abuso hacia su heredera pues las empresas le han cerrado las puertas y tiene dos años en el desempleo.

No he tenido nada de chamba. Evidentemente, por políticas que manejan las televisoras y las diferentes plataformas, se niegan a trabajar con una persona que está pasando por un problema legal como el mío... desde hace dos años no me llaman para castings ni entro a programas ni nada", relató.