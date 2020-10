Tatiana admite que siempre le ha avergonzado su cuerpo y revela por qué

Monterrey, Nuevo León.- La cantante y actriz, Tatiana reveló durante una entrevista que nunca se ha sentido cómoda con su cuerpo, pues considera que tiene demasiadas curvas que no encajan con su personalidad.

La famosa de 51 años le contó a Yordi Rosado que desde que era solo una adolescente comenzó avergonzarse de su silueta, ya que cuando cumplió 14 años comenzó a verse bastante “desarrolladita” para su edad.

Durante la charla, la ‘Amiga de todos los niños’ admitió que este problema lo sigue acarreando hasta la actualidad y detalló que la parte de su anatomía que más la incomoda son sus “pompas”.

Yo veo que muchas (mujeres) las enseñan y se las agrandan y yo me las tapo, yo quiero que me quiten. Es cuando están muy “curvosa” tiendes a verte vulgar y yo no me quiero ver así, como que no es mi personalidad, si fue a venderme así, sí, pero es algo que no soy yo.”