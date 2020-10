Tatiana recuerda cuando Televisa la 'bateó' y plagió sus ideas: "Me frustró"

Monterrey, Nuevo León.- La cantante y actriz, Tatiana reveló durante una entrevista que cundo intentó incursionar en la música para niños tras una exitosa carrera en el pop, fue ‘bateada’ por Televisa.

La famosa de 51 años le contó a Yordi Rosado que desde que tras su tormentosa separación Andrés Puentes, intentó volver a los escenarios, pero con ideas frescas, sin embargo, los directivos no le vieron futuro.

No me acuerdo quién era, pero me dijo ‘cuando tengas éxito, regresa’. Venía de un disco de pop, cantando canciones de El Tri, rockeras muy padre, pero lo infantil era visto como chafa, lo menospreciaban”, dijo la artista.