Tragedia en 'Sale el Sol': Entre lágrimas, Ana María Alvarado revela estar internada por Covid-19

Ciudad de México.- Ana María Alvarado, reconocida conductora de Sale el Sol, ha impactado a sus compañeros y espectadores del matutino al enlazarse desde el hospital, confesando entre lágrimas que había sido internada debido a las complicaciones por complicaciones con Covid-19.

Alvarado se mostró sonriente al inicio del video y explicó que después de que Luz María Zetina dio positivo a coronavirus se realizó unas pruebas que salieron negativas, sin embargo, la tarde del viernes 23 de octubre comenzó a sentirse muy mal.

Ya vez que el martes nos habíamos hecho la prueba y salí negativa, y yo andaba muy feliz yo me sentía bien todavía estuve ahí y me sentía bien, pero ya para la tardecita me comencé a sentir mal, sin fuerzas, sin ganas ya ni podía parar de la cama”, explicó.

Tras esto señaló que tuvo que ser hospitalizada al perder oxigenación y le realizaron unas placas, en las que salieron pequeñas infiltraciones, por lo que debe de estar bajo observación y este lunes le realizaran otras para saber sí está mejor.

Pues mira como digo me empecé a sentir mal y bueno aquí te checan mucho la oxigenación y cualquier síntoma para ver cómo va me sacaron unas placas y me explicó el doctor que tenía como unas pequeñas infiltraciones y ahorita más al rato me va hacer otras para ver si se desaparecieron con los medicamentos para ver cuando puedo salir”, contó Ana María.