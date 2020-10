Tras 48 años en Televisa y acabar en la calle sin empleo, primera actriz hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- La primera actriz y comediante Lucila Mariscal, famosa por interpretar el personaje de 'Lencha', ha pasado momentos muy difíciles en su vida.

Con más de 48 años de trayectoria en Televisa, había tenido dificultad para encontrar oportunidades laborales por la pandemia y se le habían presentado problemas económicos a raíz de esto.

En 2009, su hijo fue ascendido a subdirector de la Policía de Linares, Nuevo León y un día salió de su casa para no regresar. Hasta la fecha, la actriz nunca supo qué pasó con él, un dolor tan grande que la hizo alejarse un tiempo de los escenarios al caer en una profunda depresión.

Las ofertas de trabajo que recibía disminuyeron y fue abandonada por las televisoras. Ante esta situación, optó por autoemplearse en 2016 al hacer su propia obra de teatro, TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales.

En diciembre del 2019, Mariscal reveló en De Primera Mano que su nieto Andrei Hernández la habría maltratado, le había robado e incluso la había corrido de su casa, dejándola en la calle. Sin trabajo, sin dinero y sin lugar donde vivir, la primera actriz estaba inconsolable.

Con la llegada de la pandemia, su situación se agravó y continuaron los dimes y diretes entre ambos hasta que finalmente hace unos meses, ambos hicieron las paces. La actriz relató que su nieto la llamó para pedirle perdón sin ningún interés económico, ya que ella le dijo que no tenía dinero para darle, solo para mantenerse a ella misma.

Ahora, afortunadamente el panorama se aclara para la comediante, pues encabezará la revista musical que tendrá dos funciones el próximo 31 de octubre en el cantabar Amar y Querer de José José, 'El Príncipe de la canción'.

Según difundió TVNotas, luego del encierro y el desempleo por meses, Lucila regresa al escenario en la revista musical Risas y Canciones en la Ciudad de México, con funciones a las 18:00 y 21:00 horas.

Así se expresó la primera actriz sobre estar trabajando de nuevo:

Me siento extraña porque ya es mucho tiempo sin trabajar, desde diciembre del 2019, luego se me cebó la gira en Estados Unidos con el show 'Entre ellas'. Se cancelaron los vuelos y esta pandemia nos vino a torcer todo, pero gracias a ella he aprendido muchas cosas, la verdad, como todas las innovaciones que hay para comunicarse".

Comentó que interpretará a 'Lencha' y hasta incursionó en TikTok "para estar activa y alivianarme". Reveló que se lleva muy bien con sus compañeros, los comediantes Aída Pierce, Ricardo Hill y 'Olga Sana', la vedette Grace Renat y los cantantes Los Herederos de 'Los Dandys' y Josué Sosa, bajo la producción de Elías Cañete.

La gira que empezarán será por todo México y aseguró que tomarán las medidas sanitarias pertinentes, además de solo permitir un aforo del 30 por ciento.

Finalmente, la actriz comentó sobre la película que iba hacer The Juniors y la fórmula imperial de Ricardo Tavera, pero aseguró que se cayó el proyecto porque le quedaron mal con el pago: "Querían que de plano la hiciera yo por tres pesos, me contrataron por 5 (risas) y luego me bajaron a 4, luego a 3... (...) Yo estaba muy ilusionada, estaba muy bien el tema y el personaje. Al final salieron con que no tenía para pagarme, que me daban un peso ahorita y otro después y eso no se hace".

