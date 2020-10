Tras la polémica, famoso productor dice si volvería a trabajar con Aylín Mujica

Ciudad de México.- El productor teatral, Alejandro Gou, reaccionó a la polémica que se suscitó con Aylín Mujica, así como a las repercusiones que trajo su salida de El Cuarentenorio Cómico hace apenas unas semanas.

Durante una entrevista exclusiva con De Primera Mano, Gou explicó que sí le dolió la situación que se presentó con la actriz y presentadora de origen cubano, además, destacó el trabajo que realizó Andrea Escalona.

Me siento triste porque es mi amiga, se portó súper profesional cuando estuvo aquí, llegó con el libreto aprendido, fue a todas las entrevistas, pero bueno, en definitiva, me quedó muy mal", contó el creativo.

De igual manera, el empresario mexicano comentó que, en caso de que Mujica le comunicara que tenía otro proyecto en puerta, no hubiera tenido problema en entenderlo y así dejarle las puertas abiertas.

Le hubiera dado permiso, todo el mundo me conoce dentro del mundo artístico como soy, pero insultar mi inteligencia no. Me dejó colgado", señaló.