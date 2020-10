Tras perder exclusividad, José Ron cambia a Televisa por TV Azteca y aparece en 'VLA': "Deja las drogas"

Ciudad de México.- Luego de confirmar que había finalizado su contrato de exclusividad con Televisa, el actor José Ron brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de su más reciente polémica.

El originario de Guadalaja conversó con el reportero Gabriel Cuevas a través de una videollamada y volvió a confesar que fue testigo del avistamiento de ovnis en su casa de Valle de Bravo.

Ron explicó que se negaba a hablar de este tema porque genera bastante polémica y quería evitar llamar la atención de esta forma.

No lo conté en su momento porque cuando yo lo compartí, vi la magnitud de lo que yo había posteado, mi propósito no es este, no quiero llamar la atención, ni bla bla bla, por eso preferí guardar silencio, quedarme callado", narró para las cámaras de TV Azteca.