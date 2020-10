Alex Ibarra "deja en la calle" a su exesposa, Mar Millar, tras un viaje a Atlanta

Ciudad de México.- Después de que Mar de Millar, exesposa de Alex Ibarra, se fuera a un breve viaje a Atlanta, fuentes aseguraron a TV Notas que el reconocido actor aprovechó para cambiar el cerrojo y que ya no pudiera entrar, dejándola "en la calle", algo que sus amigos le aplauden pues dicen que siempre se va de fiestas aunque dice que no tiene dinero y le exige demasiado a él para una vida de lujos.

se fue todo el fin de semana a Atlanta; desde el viernes 16 de octubre hasta el lunes 19. Descaradamente se fue a una fiesta; según ella dice que no tiene dinero ni para comer, pero se la pasa viajando y de fiesta con amigos; sin cuidarse y sin importarle que puede contagiarse de COVID-19; el contagio sumado a sus actitudes tienen preocupada a la familia", expresó la fuente.

Sin embargo, aunque todos están felices de que Alex "reaccionara" e hiciera algo por él, temen que ella vaya a tomar repercusiones serias y además de la demanda, lo lastime físicamente con un arma de fuego.

La fuente explicó que tras irse y regresar después de días de fiesta, regresó junto con su madre y al no poder entrar armó un gran escándalo y así estuvo por dos horas, hasta que decidieron retirarse e ir a interponer una demanda por agresión y despojo de bienes.

Por fin reaccionó y tomó la decisión de cambiar las cerraduras de la puerta principal que da a la calle y la de la entrada a la casa de ellos, para que Mar ya no pudiera entrae, llegó de Atlanta a casa de Alex, como a las 4 o 5 de la tarde, junto a su mamá y una amiga, pero cuando intentó abrir la puerta ya no pudo entrar y armó tremendo escándalo; de hecho, su mamá grabó que no la dejaban entrar", explicó.