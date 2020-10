Bill Murray y Sofia Coppola regresan juntos para una nueva producción de Apple TV+

Estados Unidos.- Luego de casi 20 años de haber coincidido en la película Lost in Translation, Bill Murray y Sofia Coppola ahora serán padre e hija en On The Rocks, película que estrenada por Apple TV+.

Coppola, quien dirigió la cinta, mencionó que en este nuevo proyecto quiere explorar las diferentes perspectivas que un padre y una hija pueden tener al pertenecer ambos a mundos totalmente diferentes, pues Murray interpretará a un extrovertido hombre amante del arte y los martini, mientras que ella a una escritora que se encuentra en proceso de divorcio y atrapada en una aburrida rutina.

Así mismo, Sofía contó mediante una entrevista virtual, donde encontró la fuente de inspiración para crear la cinta y afirmó que está basada en la historia de una amiga.

Una amiga me habló de un desencuentro con su padre y me pareció una buena idea hacer una comedia entre padre e hija con sus perspectivas diferentes sobre las relaciones, los hombres y las mujeres".

De igual manera, la directora dijo que también relacionó algunos aspectos de su vida, pues afirma que recordó las reuniones de su padre, el reconocido cineasta Francis Ford Coppola, por lo que se cree que Bill Murray podría también estar parcialmente basado en el.

Fuentes: Milenio