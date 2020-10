Con atuendo negro, Galilea Montijo deleita pupilas en los pasillos de Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este martes, Galilea Montijo lució un fascinante atuendo negro con el que consiguió deleitar los pasillos de Televisa pues sin duda lució de lo más espectacular.

La guapa conductora de Hoy que se salió con las suyas entre la audiencia, recurrió también a su perfil de Instagram para seguir causando sensaciones entre los usuarios de Internet.

En la publicación Gali no agregó descripción alguna, pero hasta el momento sus seguidores y demás internautas no han perdido oportunidad para mostrarse fascinados con la presentadora por cualquiera de sus looks.

Fuente: Instagram @galileamontijo