Cynthia Klitbo de esta picante manera revela estar muy enamorada de youtuber 20 años menor

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exactriz de Televisa, Cynthia Klitbo, ha dejado a sus millones de fans boquiabiertos al revelar que nuevamente se ha dado una oportunidad en el amor de una muy picante manera de un guapo youtuber que es 20 años menor que ella, incluso se dice que ya viven juntos.

En TV Notas una supuesta fuente cercana de la actriz, aseguró que hace poco más del año Klitbo conoció al famoso youtuber Rey Grupero, con quién "está muy entusiasmada" y se está arriesgando a darle la vuelta a su mal historial en el amor, asegurando que él era muy afortunado de tenerla.

Hasta el momento no se sabe desde cuando hay una relación, pero aseguró que comenzó antes de la cuarentena ya que se conocieron hace un par de años en eventos y el flechazo fue casi inmediato ya que fuera de personaje y detrás de cámaras lo consideró un hombre atento, encantador y muy simpático, con un gran sentido del humor.

La fecha exacta no la sé, porque Cynthia es algo reservada, y quieras o no se me hace que ella no lo ha querido dar a conocer, por miedo o pena a que la critiquen, a que le digan algo, porque cuando nos dijo a nosotros fue como: ‘¡¿Qué...?! ¡¿Por qué con él?!’, y ella rápido respondió: ‘¿Y por qué no?’ Dijo que estaba harta de fijarse o de salir con alguien del medio, con algún actor... que a ella le gustan los hombres que se preocupen más por su relación en pareja, que por su aspecto físico”.